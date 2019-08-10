Menemenspor'da moraller tavan yaptı

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası'nı müzesine götürürken, oynanan futbol ve atılan goller camiayı umutlandırdı. Turnuvada önce Karşıyaka'yı 1-0 yenip finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, Altınordu'yu 30 mağlup etmesini başardı. Kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldıran Menemensporlu oyuncular ve teknik ekip 1. Lig'de da başarılı olacaklarının sözünü verdi.

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, TSYD Ege Kupası'nda ciddi provalar yaptıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Oyuncularımın hırsı ve kazanma arzuları gerçekten beni çok sevindirdi. Yeni bir takım olmamıza rağmen, ne oynadığını bilen, istediklerini sahaya yansıtabilen bir görüntü ortaya koyduk. İyi futbolla iki maçımızı kazanıp kupayı aldık. Ligde de iyi işlere imza atacağız. Uyum sorunu azaldıkça ve sistem oturdukça Menemenspor çok daha iyi durumda olacak" diye konuştu.