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Menemenspor'da Mustafa'ya 'süper' kanca

TFF 1'inci Lig'de son maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off potasından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor'un sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu Süper Lig ekipleri göz hapsine aldı.

24.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:19
Menemenspor'da Mustafa'ya 'süper' kanca

TFF 1'inci Lig'de son maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off potasından uzaklaşan Ekol Göz Menemenspor'un sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'nu Süper Lig ekipleri göz hapsine aldı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcuya Antalyaspor ve Gençlerbirliği'nin talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkilerinin Menenespor'un maçlarını izlediği ve Mustafa hakkında olumlu raporlar verdiği belirtildi. 1. Lig'de 26 müsabakaya çıkıp 2133 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu 4 kez fileleri sarstı. Geçen sezonun devre arasında Başkent Akademi FK'dan transfer edilen Mustafa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Menemenspor'un lige koronavirüs salgını yüzünden verilen arada antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirsiz.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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