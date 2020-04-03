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Menemenspor'da Olatunbosun'a tam not

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında Nijerya'nın Plateau United kulübünden kadrosuna kattığı Sikiru Olatunbosun, ilk yılında teknik ekipten tam not aldı.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:52
Menemenspor'da Olatunbosun'a tam not

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında Nijerya 'nın Plateau United kulübünden kadrosuna kattığı Sikiru Olatunbosun, ilk yılında teknik ekipten tam not aldı. Kanatların yanı sıra sol bekte de görev yapan 24 yaşındaki oyuncu ilk kez ülkesinin dışında kariyerini sürdürdü. Sarı lacivertli formayla 15 lig karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist yapmayı başaran Sikiru Olatunbosun, teknik direktör Cenk Laleci'den övgü aldı.

Nijeryalı oyuncunun sezon başlarında uyum sorunu yaşadığını ancak daha sonra toparlandığını dile getiren Laleci, "Sikiru hem yetenekli bir futbolcu, hem de çok ahlaklı bir kişi. İlk kez ülkesi dışında futbol oynuyor. Saha içinde nerede görev versek elinden geleni yapıyor. Hem hücumda, hem de savunmada iyi işlere imza attı. Gelecek sezon da ondan faydalanmayı planlıyoruz. Daha sıkı çalışırsa gelecekte isminden çok söz edilen bir oyuncu olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Spor Manşet

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