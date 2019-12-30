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Menemenspor'da operasyon zamanı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında, Altınordu'ya deplasmanda 1-0 yenilerek 10 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Ekol Göz Menemenspor'da yaprak dökümü sürecek.

30.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:49 Menemenspor'da operasyon zamanı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında, 'ya deplasmanda 1-0 yenilerek 10 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Ekol Göz Menemen 'da yaprak dökümü sürecek. Devreyi 28 puanla dördüncü sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde sağ bek Semih ve orta saha Galip'le yollar resmen ayrılırken, yabancı oyunculardan Onaka, Diakite ve Sangare'yle de iplerin kopma noktasına geldiği ifade edildi. Bu yabancı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Cenk Laleci'nin yönetime futbolcuların ayrılması yönünde rapor verdiği vurgulandı.

Kurmayların sözleşmeleri süren Onaka, Sangare ve Diakite ile masaya oturcağı, futbolcularla karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı kaydedildi. Teknik ekibin diğer üç yabancı Selmani, Trtovac ve Sikiru'dan ise memnun olduğu bildirildi. Sezon başında Giresunspor'dan gelen kanat oyuncusu Sangare 8 resmi maça çıkıp gol atamadı. Stoperde görev alan Diakite 11 mücadelede forma giyerken, forvette görev yapan Onoka ise hiç forma giymedi. Menemenspor'un dış transferde ise en az 3 oyuncuyu kadrosuna dahil edeceği belirtildi.

AYDIN ŞAHİN'E VEDA

Menemenspor'da bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşen kulübün eski başkanlarından Aydın Şahin son yolculuğa uğurlandı. Onursal Başkan Tahir Şahin'in de kardeşi olan Aydın Şahin'in cenazesi Kasımpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazanın ardından Menemen Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Şahin Ailesi'ni acı gününde sevenleri yalnız bırakmazken, cenazeye İzmir'deki spor camiasından birçok ismin yanı sıra belediye başkanları ve siyasetçiler de katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yaprak Dökümü, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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