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Menemenspor'da Rıdvan tam isabet

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan yuvaya dönen sağ bek Rıdvan Koçak, ikinci yarıda teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

04.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:49
Menemenspor'da Rıdvan tam isabet

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında Bandırmaspor'dan yuvaya dönen sağ bek Rıdvan Koçak, ikinci yarıda teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Toplam 8 maçta 686 dakika görev yapan 31 yaşındaki oyuncu savunmanın sağında yaşanan eksikliği giderdi. Geçen sezon 2. Lig'de Menemenspor'da görev yapıp yaz döneminde Bandırmaspor'a transfer olan deneyimli oyuncu yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Liglerin başlamasını iple çektiklerini ifade eden Rıdvan, "Herkes önce sağlığına dikkat etsin. Dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınından kurtulacak ve futbol yeniden ayağa kalkacak" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Koçak, Spor
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