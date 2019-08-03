Haberler» Spor» Haber

Menemenspor'da Samed Ali transferi olmadı

TFF 1'inci Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Menemenspor, aylardır peşinde koştuğu eski golcüsü Samed Ali Kaya transferinden vazgeçti.

03.08.2019 11:14 Menemenspor'da Samed Ali transferi olmadı

TFF 1'inci Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Menemenspor, aylardır peşinde koştuğu eski golcüsü Samed Ali Kaya transferinden vazgeçti.
Sezon biter bitmez 25 yaşındaki golcüyü yuvaya döndürebilmek için sürekli görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Göztepe'yi ikna edemedi. Samed transferinde istediği sonucu çıkaramayan Menemenspor, alternatif isimlere yönelerek dün İstanbulsporlu oyuncu Halil İbrahim Sönmez'i kadrosuna kattı.
İzmir ekibine 2017-2018 sezonunda 2. Lig'deyken Erzin Belediyespor'dan transfer olan Samed ilk yılında 34 lig maçında 25 gol atarak krallık tacını taktı. Burada gösterdiği başarılı performansla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken golcü futbolcu geçen sene Göztepe'ye transfer oldu. Ancak Göz-Göz'de forma şansı bulamayan Samed, devre arasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralandı.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Kaya, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:39   (Özel haber) Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk'ün bir daha aday olmaması lazımdı"
13:39   Adanaspor yeni sezona hazırlanıyor
13:38   Akhisarspor'un gözü Süper Kupa'da
13:38   Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı
13:33   Bilecikli genç haltercilerden büyük başarı
13:33   Karşıyaka yine kazanamadı
13:32   Özel sporcudan dünya ikinciliği