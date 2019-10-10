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Menemenspor'da savunmaya ayar

TFF 1'nci Lig'de son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenip milli maç arasına moralli giren Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, savunmada değişimlere gitti.

10.10.2019 12:58Menemenspor'da savunmaya ayar

TFF 1'nci Lig'de son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenip milli maç arasına moralli giren Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, savunmada değişimlere gitti.

İlk olarak yabancı oyunculardan Diakite'yi kızağa çeken Laleci, 2-1 kaybedilen Osmanlıspor maçında Ali Keten'e savunmanın göbeğinde şans verdi. Sağ bekte Semih'in sakatlanmasıyla rotasyona giden Laleci, Canberk'i o bölgeye monte etti. Son Adana Demirspor maçında ise diğer yabancı Trtovac'ı oynatmayan genç teknik adam savunma ikilisini Ercan-Ali Keten ikilisiyle oluşturdu. Sarı-lacivertli ekibin savunma hattında sadece sol bek Alberk Koç ve kaleci Selmani formayı hiç kaptırmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: DHA

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