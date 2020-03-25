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Menemenspor'da Selmani'ye "Süper" takip

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani'ye Süper Lig yolu göründü.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:04
Menemenspor'da Selmani'ye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani'ye Süper Lig yolu göründü.

Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi.Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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Yorumlar (1)
GALATASARAY:TENGRİ BİZE MENEMEN
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