20.06.2019 13:49
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Menemenspor'da teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi

Menemenspor

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da, teknik direktörlük görevine RamazanKurşunlugetirildi.

Spor Toto 1. Lig'inİzmirekibi Menemenspor, teknik direktör arayışına Ramazan Kurşunlu ile son verdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda, 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli hoca Ramazan Kurşunlu, Menemenspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu, görevini layıkıyla yerine getireceğini ve kendisi bu göreve uygun görenlere teşekkür etti. Kurşunlu, "Bugünden itibaren tüm ekiple beraber uyum içerisinde çalışarak Menemenspor'un başarısı için elinden gelenin fazlasını yapacağız ve başarılı olabilmek için çok çalışacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen 38 yaşındaki tecrübeli hoca, futbolculuk kariyerinde;Beşiktaş,Altay, Osmanlıspor,Karşıyaka,Çaykur Rizesporgibi önemli kulüplerde top koşturdu. Teknik Direktörlük kariyerindeManisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor veAytemiz Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir,Kurşunlu,Spor

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