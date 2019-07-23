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Menemenspor'da transfer

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, defans oyuncusu Henry Austine Onoka'yı transfer etti.

23.07.2019 17:50 Menemenspor'da transfer
TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, defans oyuncusu Henry Austine Onoka'yı transfer etti.
Menemenspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Nijeryalı Onoka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce ülkesi Nijerya'da Sportom Sporting Academy'de forma giyen Onaka'nın, sözleşmeye imza attıktan sonra takımın Afyonkarahisar'daki ikinci etap kampına katıldığı öğrenildi.
Menemenspor Sportif Direktörü Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 4'ü yabancı 9 transfer yaptıklarını söyledi.
Laleci, lige dinamik bir takımla hazırlandıklarını ifade ederek, "Futbolcularımız çok hırslı ve istekli. Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Menemen ve İzmir halkına sahada iyi bir futbol ile bol bol gol izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nijerya, Afyon, Spor

Kaynak: AA

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