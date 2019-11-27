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Menemenspor'da zorunlu değişim

TFF 1'inci Lig'de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini alıp Play-Off hattına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, bu haftaki Boluspor deplasmanında ilk 11'de zorunlu değişime gidecek.

27.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:25Menemenspor'da zorunlu değişim

TFF 1'inci Lig'de evinde Ekol Hastanesi 'u 1-0 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini alıp Play-Off hattına adını yazdıran Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, bu haftaki Boluspor deplasmanında ilk 11'de zorunlu değişime gidecek. Sarı-lacivertlilerde elmacık kemiği kırılan Sırp stoper Trtovac ve sarı kart cezalısı ön libero Taşkın, Bolu'da forma giyemeyecek.

Teknik patron Cenk Laleci, eksiklerin yerini dolduracak oyuncularına da güvendiğini belirterek, "Kim oynarsa oynasın, formanın hakkını verecektir. Bundan şüphem yok. Galibiyet serimizi sürdürüp ilk 6'daki yerimizi korumak istiyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: DHA

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