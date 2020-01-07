Haberler » Spor » Menemenspor'dan amatör takviye - Spor

Menemenspor'dan amatör takviye

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la anlaştı.

07.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:05 Menemenspor'dan amatör takviye

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'la anlaştı. Stoper ve orta sahada görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her zaman belirttiğimiz gibi gençlere önem veriyor, Menemenspor'un geleceğini inşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömer, sezonun ilk yarısında Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen İlçe Stadı'nda oynanan Altay-Görelespor maçında görev almıştı.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:25   Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: Hakemlere güveniyoruz - Spor
16:25   Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı - Spor
16:22   Roma, Kolarov'un sözleşmesini 2021'e kadar uzattı - Spor
16:20   TFF Başkanı Özdemir: "VAR doğru kullanılıyor" - Spor
16:18   Nihat Özdemir: "Hakemlerimiz ilk yarıda baskı altında iyi performans sergilediler" - Spor
16:13   Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Spor
15:11   Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Spor
14:35   Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Spor
13:38   Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim - Spor
13:37   Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi - Spor
7.01.2020 16:28:12