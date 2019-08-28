Haberler» Spor» Haber

Menemenspor'dan emine bulut'un ailesine ziyaret

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim ve teknik heyet, geçen hafta Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürülen Emine Bulut'un baba evine giderek taziyede bulundu.

28.08.2019 15:52 Menemenspor'dan emine bulut'un ailesine ziyaret

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Ekol Göz Menemen spor'da yönetim ve teknik heyet, geçen hafta Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürülen Emine Bulut'un baba evine giderek taziyede bulundu. Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşi cinayete duyarsız kalmayan sarı-lacivertlilerde Onursal Başkan Tahir Şahin, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ve Sportif Direktör Cenk Laleci, Kırıkkale'ye gitti.
Ziyaret esnasında görüşlerini dile getiren Onursal Başkan Tahir Şahin, "Buraya tüm içtenliğimizle acınıza ortak olmak için tüm Menemenli hemşehrilerimiz ve spor camiamız adına geldik. Bu ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Ekol Göz Menemenspor camiası her zaman yanınızda olacaktır" dedi.
Menemenspor'un sponsoru Ekol Göz Hastaneleri de Emine Bulut'un kızının tüm sağlık giderlerini karşılayacaklarının sözünü verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Emine Bulut, Kırıkkale, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:06   Sivassporlu Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi
18:04   Monaco, Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferi için devreye girdi
18:00   Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçına teknoloji desteği!
17:42   Bakan Kasapoğlu: "2020'nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
17:40   Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu
17:39   Altay Bayındır: Trabzonspor maçının atmosferi farklı olacak
17:39   Erzurumspor'da ayrılık! Canbazoğlu ve Arslan...