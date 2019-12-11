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Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları Twitter hesabından paylaştı.

11.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:10Menemenspor'dan görüntülü hakem tepkisi
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, son oynadıkları Keçiörengücü maçındaki hakem hatası olarak değerlendirdikleri pozisyonları hesabından paylaştı.
Ekol Göz Menemenspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Keçiörengücü maçında hakem Turgut Doman'ın vermiş olduğu hatalı kararların maçın gidişatını değiştirdiği ve 3 puanlarının engellendiği savunuldu.
Paylaşımdaki maç görüntülerinde, Keçiörengücü'nden Samet Akaydin ile Ekol Göz Menemenspor'dan Mehmet Boztepe'nin ceza alanı içindeki mücadelesi ile Keçiörengücü lehine 90. dakikada verilen penaltı öncesindeki ofsayt olduğunu ileri sürdükleri pozisyonlara yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Twitter, Spor

Kaynak: AA

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