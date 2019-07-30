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Menemenspor'dan Kerim Avcı hamlesi

TFF 1. Lig'de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Menemenspor, gözünü Kerim Avcı'ya çevirdi.

30.07.2019 12:37 Menemenspor'dan Kerim Avcı hamlesi

TFF 1. Lig'de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Menemenspor, gözünü Kerim Avcı'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Gazişehir Gaziantepli tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için düğmeye bastı. İzmir ekibinin, Sivasspor ve Gazişehir'de Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Kerim için şartları zorlayacağı ifade edilirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun da 29 yaşındaki oyuncuyu  çok istediği vurgulandı. Alman kulübü Rot-Weiss Essen'de kariyerine başlayan Kerim Avcı, Türkiye'de Gazişehir Gaziantep, Altınordu, Sivasspor, Balıkesirspor ve Kayseri Erciyesspor kulüplerinde forma giydi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Kerim Avci, Spor

Kaynak: DHA

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