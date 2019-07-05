Menemenspor'dan Murat Akın atağı

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, geçen sezon Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli futbolcu Murat Akın'la temasa geçti. Oynadığı kulüplerde kaldırdığı kupalar nedeniyle, "Bay Şampiyon" olarak anılan Murat Akın'ın İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılarak Belçika'da doğduğu ilin takımı Sint-Niklaas'a transfer olan ancak forma giyemeyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisinin elinde olduğu öğrenildi. Murat Akın kariyerinde Kasımpaşa (2), Orduspor, Konyaspor, Başakşehir, Kayserispor, Karabükspor ve Göztepe ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. - İzmir

Kaynak: DHA