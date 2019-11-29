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Menemenspor deplasman karnesine güveniyor

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play-Off potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

29.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46Menemenspor deplasman karnesine güveniyor

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play-Off potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı-lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet eldi etti.

İzmir ekibi deplasmanda Giresunspor ve Altay'ı 2-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve İstanbulspor'u 2-1 yendi. Karagümrük'le İstanbul'da 1-1 berabere kalan Menemenspor, sadece Eskişehirspor'a mağlup oldu. Deplasman lideri olan Menemen, 8 gol atıp 5 gol yedi. Teknik direktör Cenk Laleci, Boluspor'u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, "Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6'daki yerimizi korumak" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

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