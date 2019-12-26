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Menemenspor derbide iddialı

TFF 1'inci Lig'de devrenin son haftasında cumartesi günü Altınordu ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, yeni yıla Süper Lig potasında girmek istiyor.

26.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:19 Menemenspor derbide iddialı

TFF 1'inci Lig'de devrenin son haftasında cumartesi günü ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, yeni yıla Süper Lig potasında girmek istiyor. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir İzmir derbisine çıkacaklarını belirterek, "10 maçtır yenilmiyoruz. Bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip 2'nci sıraya kadar yükseldik. Beklentilerin ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Altınordu da son haftalarda hem oyun hem de skor olarak çıkışta. Kazanıp yerimizi koruyacağız. Devre arasına Süper Lig potasında girmek bize büyük moral verecek" dedi.

İki İzmir ekibinin futbolu hiçbir zaman çirkinleştirmediğini anlatan Laleci, "Hafta sonu futbolseverler çok keyifli bir maç izleyecek. Her iki takım futbolun gerekliliklerini ortaya koyuyor. Umarım sahada kazanan taraf biz oluruz. Kendi futbolumuzu ortaya koyacağız, mücadelemizi göstereceğiz" diye konuştu. Devre arasında gerekli takviyelerin de yapılacağını sözlerine ekleyen genç teknik adam, "Önceliğimiz Altınordu maçını kayıpsız geçmek. Mutlaka arada transfer de olacak. Ancak önce kendimizi Altınordu karşılaşmasına vereceğiz. Sonra gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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