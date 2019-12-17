Haberler » Spor » Menemenspor dersine çalıştı - Spor

Menemenspor dersine çalıştı

TFF 1. Lig'de son olarak Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Play-Off hattındaki Ekol Göz Menemenspor'da gözler Bursaspor maçına çevrildi.

17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:27Menemenspor dersine çalıştı

TFF 1. Lig'de son olarak 'u deplasmanda 3-1 mağlup edip yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Play-Off hattındaki Ekol Göz Menemenspor'da gözler maçına çevrildi. Pazar günü evinde yeşil-beyazlıları konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, rakiplerinin geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altınordu ile oynadığı maçı izleyip bol bol not tuttu. Bursaspor'u çok iyi analiz ettiklerini ifade eden Laleci, "Bursaspor da mutlak galibiyete ihtiyaç duyacak. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz rakibimizle ilgili analizleri yaptık. Artık oyuncularımız da sahada gerekenleri yapacak. Üst sıralarda kalıcı olmamız için çok önemli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Ekol Göz Menemenspor ve Bursaspor tarihlerinde ilk kez bir lig maçında kozlarını paylaşacak. İzmir ekibinde sarı kart cezası biten kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu da görev verilmesi halinde formasna kavuşacak.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
11:40 Gençlik Spor'dan masatenisi turnuvası - Spor
11:38 Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Spor
11:33 Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak - Spor
11:33 Altınordu'ya Anıl müjdesi - Spor
11:18 G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı - Spor
11:09 Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi - Spor
10:17 "O parmağı eşine sakla" pankartı ipleri kopardı - Spor
09:35 Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı - Spor
17.12.2019 11:55:31