Haberler » Spor » Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak - Spor

Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde zirve hesapları yapan Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

24.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:43Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta 'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde zirve hesapları yapan Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçta Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan'ın yanı sıra cezalı sol bek Ercan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor karşısında kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Laleci, "Kritik bir sınava çıkacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek" yorumunu yaptı.

MUHTEMEL 11

Menemenspor'un Adana Demirspor maçı karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:  Selmani - Selim, Trtovac, Domgjonas, Ali Keten, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mustafa, Samed, Ali Özgün.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 13:59:59