Haberler » Spor » Menemenspor fırtına gibi esiyor - Spor

Menemenspor fırtına gibi esiyor

TFF 1'inci Lig'de geriye düştüğü maçta evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, 16'ncı hafta sonunda Süper Lig potasına yerleşti.

23.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:24 Menemenspor fırtına gibi esiyor

TFF 1'inci Lig'de geriye düştüğü maçta evinde 'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, 16'ncı hafta sonunda Süper Lig potasına yerleşti. Bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de fırtına gibi esen sarı-lacivertliler 28 puana ulaşıp adını 2'nci sıraya yazdırdı. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi ilk yarıyı Play-Off hattında bitirmeyi de garantiledi.

Menemenspor 10 maçta Adana Demirspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adanaspor ve Bursaspor'u yenerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 16 hafta sonunda 21 gol atıp kalesinde ise 17 gol gördü. Sezona kongre ve yönetim krizleriyle başlayan, 26 Mayıs'ta başkan seçilen Tahir Şahin'e açılan davalar sonucu bir süre yönetim kuramayan Menemenspor tüm sıkıntıları da geride bıraktı.Camiada herkesin başarıya sonuna kadar inandığını dile getiren Cenk Laleci, bulundukları konumun sürpriz olmadığını söyledi. Çok iyi karaktere sahip bir takımı olduğunu vurgulayan Laleci, "Bursaspor karşısında geriye düştük ancak pes etmedik. Kazanacağımıza dair inancımızı son dakikaya kadar kaybetmiyoruz. Bu, oyuncularımızda alışkanlık oldu. Bunu sürdürmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Menemenspor son hafta Altınordu deplasmanına çıkacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:10   Gaziantep Basketbol'da mağlubiyet üzüntüsü - Spor
14:08   Türk Atletizmi Gelişim Vizyonu Toplantısı - Spor
14:05   CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
14:01   Aşkale Belediyespor'da kan değişimi - Spor
11:09   Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk - Spor
10:56   F.Bahçe Beko'da müjde ve ayrılık bir arada - Spor
10:45   Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar - Spor
10:21   Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı - Spor
23.12.2019 14:13:55