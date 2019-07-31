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Menemenspor Galip'i istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde hız kesmiyor.

31.07.2019 11:19 Menemenspor Galip'i istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde hız kesmiyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1. Lig için kadrosunu yenileyen sarı-lacivertliler, İstanbulsporlu kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez ve Gazişehir Gaziantep'in oyun kurucusu Kerim Avcı'nın ardından Osmanlıspor'un tecrübeli orta sahası Galip Güzel'i de renklerine bağlamak için harekete geçti. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin 32 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı ve en kısa sürede işin resmiyete kavuşacağı bildirildi. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da da top koşturmuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sönmez, Spor

Kaynak: DHA

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