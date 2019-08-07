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Menemenspor Galip'le imzaladı

TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi.

07.08.2019 11:38 Menemenspor Galip'le imzaladı

TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Boztepe, Spor

Kaynak: DHA

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