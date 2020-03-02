Menemenspor hedeften uzaklaştı

TFF 1'inci Lig'de zirve adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Ekol Göz Menemenspor, son 3 maçta puan alamayıp ilk 6 hedefinden uzaklaştı. Ligin ikinci devresinde sadece Eskişehirspor 'u 3-1'le geçen sarı-lacivertliler 8 müsabakada 6'ncı mağlubiyetini elde etti. Akhisarspor'la ise berabere kalan Menemenspor, Play-Off'u hedeflediği ikinci yarıda 20 puan kaybetti. Bu sonuçla 32 puanda kalıp 11'inci sırada yer alan İzmir ekibi ile 6'ncı Fatih Karagümrük arasındaki fark da 6'ya çıktı. Teknik direktör Cenk Laleci, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya kötü başlamadık. İlk yarının bitimine 2 dakika kala kalemizde gördüğümüz gol bizi etkiledi. İkinci 45 dakikalık bölümde geri dönüşü gerçekleştirebilirdik. Ancak yine son dakikalarda golü yedik. Üst üstü alınan mağlubiyetlere rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz" yorumunu yaptı.Menemenspor ligin 26'ncı haftasında İzmir derbisinde Altay'la evinde karşı karşıya gelecek.