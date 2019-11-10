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Menemenspor hız kesmiyor

TFF 1'inci Lig'de son haftaların flaş takımı Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

10.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:36Menemenspor hız kesmiyor

TFF 1'inci Lig'de son haftaların flaş takımı Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Üst üste 3'üncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.Düşme adayları arasında gösterilirken play-off yarışına ortak olan temsilcisi, İstanbulspor karşısında kalesinde gol görerek 4 maçlık gol yememe serisinin bitmesine engel olamadı. İlk golü atan stoper Ali Keten ve galibiyet golüne imza atan altyapı patentli sol kanat Murat Elkatmış, 1'inci Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Cenk Laleci, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gün geçtikçe mücadele gücümüz iyiye gidiyor. Son idmanda sakatlanan Mustafa'nın eksikliğine rağmen kazanmayı bildik. Sezon başında hedefimiz kümede kalmaktı, şimdi gözümüzü ilk 6'ya çevirdik ancak iddialı konuşmak için henüz çok erken. Bu derenin altından daha çok sular geçer. Kendimizi bilerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. Adalesinde ödem oluşan Mustafa'nın durumunun ciddi olmadığını söyleyen Laleci, futbolcusunu riske etmediğini ifade etti.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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