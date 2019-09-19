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Menemenspor hüseyin'den gol bekliyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak'tan patlama bekliyor.

19.09.2019 12:52Menemenspor hüseyin'den gol bekliyor
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor, golcüsü Hüseyin Çolak'tan patlama bekliyor. Geride kalan 4 maçta da sahaya ilk 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 335 dakika oyunda kalırken henüz fileleri havalandıramadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan takıma ikinci yarıda Gümüşhanespor'dan transfer olan deneyimli forvet, 15 maçta 5 gol kaydetti. Bu sezon henüz siftah yapamayan Hüseyin'in Eskişehirspor deplasmanında teknik ekibe gol sözü verdiği bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Çolak, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: DHA

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