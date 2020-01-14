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Menemenspor, Kubilay ile imzaya çok yakın

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nden Kubilay Aktaş'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

14.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:54Menemenspor, Kubilay ile imzaya çok yakın

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Süper Lig ekibi Futbol Kulübü'nden Kubilay Aktaş'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Gaziantep FK'da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulan 24 yaşındaki orta sahayla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi. Gaziantep FK'nın da transferde kolaylık sağlayacağı ve Kubilay'ın hafta sonuna kadar Menemenspor'a imza atacağı öğrenildi.

Fransa'nın Lyon takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu aynı ülkede Saint-Priest, Evian TG ve Saint-Etienne ekiplerinden oynadıktan sonra Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Boluspor ve İstanbulspor formalarını da giyen Kubilay Aktaş geçen sezon Gaziantep FK'ya imza attı. Kırmızı-siyahlılarla 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu bu sene ise Süper Lig'de süre alamadı. Menemen, listesindeki Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan ön libero Furkan Çil'i Altınordu'ya kaptırmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Gaziantep, Spor

Kaynak: DHA

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