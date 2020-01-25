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Menemenspor lider Hatayspor karşısında

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak.

25.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:22Menemenspor lider Hatayspor karşısında

TFF 1. Lig'de ve yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda lider 'un karşısına çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Tayfun ve Ercan görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Hatayspor'a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli ve iyi bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız" dedi.

Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle;

"Selmani - Canberk, Trtovac, Ali Keten, Alberk, Taşkın, Tayfun, Murat Eldemir, Mehmet, Mustafa, Ali Özgün"



Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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