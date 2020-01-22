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Menemenspor Mrsic'le ilgileniyor

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup olup Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı.

22.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:12Menemenspor Mrsic'le ilgileniyor

TFF 1. Lig'de son olarak evinde 'a 3-0 mağlup olup Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, transferde çalışmalarını hızlandırdı. İsveç'in Sirius takımından orta saha Abdul Rezak'ı renklerine bağlamak için çabalayan sarı-lacivertliler, Ekol Hastanesi 'la yollarını ayıran Antonio Mrsic'in peşine düştü.

Forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Futbola NK Zadar'da başlayan Hırvat futbolcu, RNK Split, Bnei Yehuda, Bnei Sakhnin ve Hapoel Rishon Lezion'da da oynadı. Sezon başında Balıkesirspor'a imza atan 32 yaşındaki Mrsic, 13 maçta 4 kez fileleri sarstı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: DHA

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