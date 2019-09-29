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Menemenspor - Osmanlıspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'un deplasmanda Menemenspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

29.09.2019 21:35Menemenspor - Osmanlıspor maçının ardından
TFF 1. Lig'de Osmanlıspor'un deplasmanda Menemenspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Haftayı mağlubiyetle kapatan Menemenspor'da Teknik Direktör Mehmet Seyli, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hafta içi kupada tur atladık, moralliydik. Ancak oyuna iyi başlayamadık ve bireysel hatadan golü yedik. Ondan sonra oyunu dengeleyemedik. Çok boşluklar bıraktık. İkinci yarıya ise iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. Penaltıda yararlanamadık. Gol ararken kalemizde ikinci golü gördük. Ardından golü bulduk ama puan alamadık. Kendi adımıza dersler çıkarmamız lazım. İlerleyen haftalarda bu hataları telafi edeceğiz" diye konuştu.

Osmanlıspor cephesi

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnci, "Galibiyet güzeldir. Deplasmanda Menemenspor'u yenmek çok sevindirici. Geçen hafta Altınordu bu hafta da Menemenspor galibiyeti alan sporcularımı kutluyorum. Mücadelesinden dolayı rakibimizi de tebrik ederim. Hatayspor maçıyla bu seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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