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Menemenspor Özkan ve Akanbi'yle imzalayacak

TFF 1'inci Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor denemeye aldığı gurbetçi orta saha Özkan Yıldırım ve Nijeryalı golcü İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalayacak.

11.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:44Menemenspor Özkan ve Akanbi'yle imzalayacak

TFF 1'inci Lig'de ikinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor denemeye aldığı gurbetçi orta saha Özkan Yıldırım ve Nijeryalı golcü İbrahim Akanbi ile sözleşme imzalayacak. Teknik direktör Cenk Laleci iki futbolcunun da takıma katkı sağlayacağını belirterek, "Hem Özkan hem de Akanbi'nin performansları beni memnun etti. Pazartesi günü iki futbolcumuzu resmen kadromuza dahil edeceğiz. Hafta içinde ise 2 ismi daha takıma kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kampı değerlendiren genç teknik adam, "Sezonun ilk yarısında çok önemli işlere imza attık. 10 maç kaybetmedik, son hafta Altınordu'ya yenildik. Play-Off potasındayız. Beklentiler büyüdü, biz de buna göre hedeflerimizi belirledik. İkinci devre çok daha zorlu geçecek. Biz çizgimizi bozmayacağız. Yeni gelecek oyuncularla birlikte daha da güçleneceğimize inanıyorum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Amacımız ilk 6'da yer alabilmek" yorumunu yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Yıldırım, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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