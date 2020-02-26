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Menemenspor Play-Off'tan uzaklaşıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde 2-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a 3-2 kaybetmenin şokunu yaşayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off hattının uzağında kaldı.

26.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:14Menemenspor Play-Off'tan uzaklaşıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde 2-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a 3-2 kaybetmenin şokunu yaşayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off hattının uzağında kaldı. Sezonun ikinci yarısında sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler 32 puanda kalıp 11'inci sıraya kadar geriledi. Sadece düşme hattındaki Eskişehirspor'u mağlup eden Menemen; Giresunspor, Hatayspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'a yenilip Akhisarspor'la deplasmanda berabere kaldı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor mağlubiyetinin çok üzücü olduğunu dile getirdi. Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Laleci, "İlk 20 dakika içinde 2-0'ı bulduk. İlk devrenin son dakikalarında yediğimiz gol konsantrasyonumuzu bozdu. Ancak yine de kazanabileceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. İyi bir takıma sahip olduğumuzun bilincindeyiz" dedi. Menemenspor hafta sonu mesaisinde BŞB Erzurumspor'a konuk olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: DHA

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