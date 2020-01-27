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Menemenspor potadan çıktı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olarak son 3 maçından puan alamayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off potasında uzaklaştı.

27.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:51Menemenspor potadan çıktı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda 'a 2-0 mağlup olarak son 3 maçından puan alamayan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off potasında uzaklaştı. Altınordu ve 'un ardından Hatayspor'a da yenilen sarı-lacivertliler 28 puanda kalarak 8'inci sıraya geriledi. Sezonun ilk yarısında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir ekibi, büyük düşüşe geçerken, son 3 maçta ise gol dahi atamadı. Altınordu'ya 1-0, Giresunspor'a 3-0 ve Hatayspor'a da 2-0 kaybeden Menemenspor taraftarını üzdü.  Teknik direktör Cenk Laleci ise sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulacaklarını belirtti. Toparlanmak için daha fazla çalışacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Kesinlikle hedefimizden sapmadık. Aldığımız yenilgiler bizi üzse de mutlaka çıkışa geçeceğiz. Moralimizi bozmayacağız, amacımızdan sapmayacağız. Gerekli dersleri çıkaracağımıza inanıyorum. Hepimiz üzgünüz ancak bu gidiş son bulacak" dedi.Menemenspor bu hafta evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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