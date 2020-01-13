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Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Ekol Göz Menemenspor, transferin gözde isimleri haline gelen kaleci Gentian Selmani ve sol bek Alberk Koç'u devre arasında satmayacak.

13.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:30Menemenspor, Selmani ve Alberk'i bırakmayacak

TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Ekol Göz Menemenspor, transferin gözde isimleri haline gelen kaleci Gentian Selmani ve sol bek Alberk Koç'u devre arasında satmayacak. Selmani'ye başta İtalyan takımları olmak üzere Süper Lig'den de birçok ekibin talip olduğu öğrenilirken, 23 yaşındaki Alberk'i de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Konyaspor istiyor.

Ancak Play-Off oynamayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde teknik ekibin iki futbolcunun kesinlikle takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği vurgulandı. Geçen hafta Alberk'le görüşüp takımda kalmasını isteyen kurmayların iki futbolcu için gelen teklifleri önümüzdeki sezona ertelediği açıklandı. Selmani'nin Menemenspor'la 2021 yılına kadar kontratı bulunurken, Alberk'in ise sözleşmesi 2022'de bitecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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