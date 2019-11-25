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Menemenspor son sürat

TFF 1'inci Lig'de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 84'üncü dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti.

25.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:24Menemenspor son sürat

TFF 1'inci Lig'de evinde Ekol Hastanesi 'u 84'üncü dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Bu sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de boy gösteren sarı-lacivertliler son 4 maçını kayıpsız geçerek Play-Off hattına yerleşmeyi başardı. Özellikle genç teknik direktör Cenk Laleci'nin dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi, son 6 müsabakasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Sıralamada 20 puanla 6'ncı basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play-Off olarak belirledi.

Futbolcuların sahada özveri ile mücadele ettiğini ifade eden Cenk Laleci, "Takımdaki herkes Menemenspor için varını yoğunu ortaya koyuyor. Camiamızı en iyi yerlere getirebilmek için yönetiminden taraftarına, oyuncusundan teknik adamlarına kadar herkes müthiş bir gayret gösteriyor. Balıkesirspor güçlü bir rakip, maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Ancak pes etmedik. Son anlara kadar 3 puanı kovaladık. Bitime 6 dakika kala da istediğimizi aldık. Bundan sonraki süreç önemli. Beklentiler büyüyor ama biz yere sağlam basacağız. Rehavete girmeden, çizgimizi bozmayacağız" dedi. Menemenspor bu hafta Boluspor'a konuk olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Ali Özgün, Spor

Kaynak: DHA

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