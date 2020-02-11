Haberler » Spor » Menemenspor sonuçtan memnun - Spor

Menemenspor sonuçtan memnun

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sahadan mutlu ayrıldı.

11.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:01Menemenspor sonuçtan memnun

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Akhisarspor'la 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor sahadan mutlu ayrıldı. Son 12 dakikaya 2-0 yenik girmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler Özkan ve Mehmet'in golleriyle 1 puanı kurtarmayı başardı. Gol orucunu da bozan sarı-lacivertliler 4 maç aradan sonra sevinç yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Akhisarspor gibi zorlu deplasmandan aldıkları beraberliğin değerli olduğunu vurgulayan Laleci, "Oyuncularımı kutluyorum. Pes etmediler, savaştılar. Bu maç bizim için milat olacak. 2-0'dan geriye gelmek kolay değil. Üstelik son 12 dakikada bunu başardık. Uzatmalarda ise net fırsatlara girdik, galibiyeti kaçırdık. Biz sonuçtan memnunuz. Kendimize geleceğiz ve ilk yarıdaki gibi yenilmezlik serisi başlatacağız" dedi. Sarı-lacivertliler bu hafta evinde Eskişehirspor'la oynayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:42:01