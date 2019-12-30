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Menemenspor, Süper Lig'i istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.

30.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı çok istediklerini söyledi.
Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başlamadan Ekol Göz Menemenspor'un küme düşme adayı olarak gösterildiğini kaydetti.
Laleci, sezon başında kadrolarında tuttukları oyuncuların yanı sıra inandıkları futbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini ve uyum süreci yaşandığını belirtti.
Sportif direktör olarak başladığı sezonda daha sonra teknik direktörlük görevine getirildiğini hatırlatan Laleci, bu süreçte çalışmaya devam ettiklerini ve ilk yarıda gösterdikleri performans için özel bir sırrının olmadığını dile getirdi.
Her maç öncesi rakiplerinin analizini yapıp, ona göre bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Laleci, "Rakibimizi analiz edip, avantajlarını, dezavantajlarını çalışıp, kendi sistemimizi yansıtıyoruz. Hafta hafta bakıyoruz, hafta hafta çalışıyoruz. İyi bir ekip, isteyen bir ekip, başarı yakalamak isteyen futbolcular var. Çok büyük bir sırrımız yok. İyi bir ortam var, çalışkan çocuklar, hepsinin karşılığını veriyorlar." ifadelerini kullandı.
Laleci, Menemenspor taraftarlarının hedefleri yükselttiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada, her yerde 'Yolun sonu şampiyonluk', 'Hedef Süper Lig' yazılmaya başlandı. Bunlar güzel şeyler. Bunlar bazı takımlar için dezavantaj olabilir ama ayaklarımız yere basarak devam ediyoruz. Haddimizi biliyoruz, biz ona göre çalışıyoruz. Sezon sonunda kim istemez şampiyonluğu? Tabii ki olmak isteriz. İnşallah halkın duaları, bizim dualarımız kabul olur. Sezon sonu Süper Lig'de oluruz. Bundan güzel ne olur ki?"
Cenk Laleci, ilk devre bitmeden 2 oyuncuyla yolları ayırdıklarını, bunlara 1-2 ismin daha eklenebileceğini belirterek, "Kadromuza oyun yapımıza uygun, mücadele gücü yüksek en fazla 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Henüz isimlerini belirlemedik, üzerinde çalıştığımız futbolcular tabii ki var." değerlendirmesinde bulundu.
Menemenspor, Süper Lig'i istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA


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