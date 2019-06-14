14.06.2019 12:31
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Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan istifa kararı aldı

Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan istifa kararı aldı

Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan'dan flaş istifa kararı aldı.

Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan'dan flaş istifa kararı aldı. 7 Haziran 2019 tarihinde Menemenspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Ercan İHA muhabirine yaptığı açıklamada; "Menemenspor'da severek kabul ettiğim teknik direktörlük görevimden, kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle istifa etme kararı aldım" diyerek yönetime istifasını sunacağını söyledi. Abdullah Ercan, Ümit Milli takımını da çalıştırmıştı. Ercan, bundan sonraki hedefinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu ifade etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Abdullah Ercan, Spor

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