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Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Futbolcularım formunu koruyacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, koronovirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu söyledi.

20.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:50
Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Futbolcularım formunu koruyacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, koronovirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu söyledi. Ülkedeki her insanın talimatlara ve tavsiyelere harfiyen uyması gerektiğinin altını çizen Laleci, "Hepimiz için önceliğimiz sağlığımız. Kendimize dikkat edip, sevdiklerimizi de en iyi şekilde korumalıyız. Futbolcularımıza izin verdik. İkinci bir emre kadar herkes evinde kalacak. Elbette oyuncularım boş durmayacak. Evlerinde belirlediğimiz programlara uyacak. Formlarını koruyacaklar" diye konuştu.

Yabancı futbolcuların da hiçbir yere gitmediğini ifade eden genç teknik adam, "Tüm kadromuz kendine çok dikkat edecek ve çalışmalarını aksatmayacak. Yabancılarımız için seyahat etmek zaten riskli, onlar da bunun farkında. Koronavirüsle mücadeleyi hepimiz vereceğiz. Tesise dönüşte herkesin sağlıklı olmasını temenni ediyorum. Futbolcularımızdan personelimize kadar bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Müsabakaların oynanması insan sağlığı açısından olumsuzdu. Doğru ve isabetli bir karar verildi. Ülkemizin ve dünyamızın bu illetten kurtulacağına şüphem yok" yorumunu yaptı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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