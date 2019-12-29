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Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti

Menemenspor'un amatör ligden 1'inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin vefat etti.

29.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:30 Menemenspor'u 1. lige taşıyan Aydın Şahin vefat etti
'un amatör ligden 1'inci lige kadar başkanlığını yapan Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Şahin vefat etti.

Sarı-lacivertli takımın 13 yıl başkanlığını yapan, Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin'in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığına defnedildi. Şahin ailesinin acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye 'deki spor camiasından birçok ismin yanı sıra belediye başkanları ve siyasetçiler katıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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