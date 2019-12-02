Menemenspor'un bileği bükülmüyor

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Boluspor'la 81'inci dakikada Ali Özgün'ün attığı golle 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Menemenspor bu sonuçla geçen hafta ilk kez yükseldiği Play-Off hattından çıksa da aldığı 1 puana üzülmedi. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, "Hedefimiz kazanmaktı. Ancak yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Sonuçta serimizi sürdürüyoruz. Oynanan futboldan ve sergilenen mücadeleden memnunum" ifadelerini kullandı.

Devrenin bitimine 4 hafta kaldığını vurgulayan genç teknik adam, "4 karşılaşmada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Takımımızda güzel bir hava ve arkadaşlık ortamı oluştu. Evimizde oynayacağımız Keçiörengücü karşılaşmasını kayıpsız geçip üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi. Laleci, deplasmanlarda 14 puan topladıklarını da hatırlatarak, "Dış sahada gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettik. Şu an ligin deplasman lideriyiz. İçeride ve dışarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece istediklerimizi alırız" diye konuştu.