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Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da 13 yıl başkanlık görevini üstlenen Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

29.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:06 Menemenspor'un eski başkanı Aydın Şahin, son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da 13 yıl başkanlık görevini üstlenen Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Aydın Şahin (59) için ilk tören Menemenspor Kulübü önünde düzenlendi.
Şahin'in cenazesi buradaki törenin ardından Kasımpaşa Camisi'ne getirildi. Şahin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şahin, sarı-lacivertli kulüpte amatör ligde mücadele ederken başkanlık koltuğuna oturmuş, 13 yıl başkanlık yaptıktan sonra takımı TFF 1. Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Şahin, bu yıl mayıs ayında görevi kardeşi eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e devretmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa Camisi, Aydın, Spor

Kaynak: AA

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