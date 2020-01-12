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Menemenspor'un Furkan Çil ısrarı

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, listesindeki Balıkesirspor Baltok'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Furkan Çil'in transferini bitirmeye hazırlanıyor.

12.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:23Menemenspor'un Furkan Çil ısrarı

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor, listesindeki Baltok'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Furkan Çil'in transferini bitirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci'nin ısrarla istediği 26 yaşındaki oyuncuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve imzaların hafta içinde atılacağı kaydedildi.

Hafta başında denenmeye gelen orta saha Özkan Yıldırım ve Nijeryalı golcü Akanbi ile de sözleşme imzalayacak sarı-lacivertliler 2 takviye daha yapıp transfere nokta koyacak. Futbola Balıkesirspor'un altyapısında başlayan Furkan, Keçiörengücü, Denizli BŞB, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da da top koşturdu. Furkan sezonun ilk yarısında Balıkesirspor'da 14 maça çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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