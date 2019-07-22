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Menemenspor'un gözü Kone'de

TFF 1'inci Lig'de güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen ve İsviçre'nin St. Gallen takımından 21 yaşındaki golcü Bakayoko'yu listesine alan Menemenspor'un Famoussa Kone'ye de ilgilendiği öğrenildi.

22.07.2019 13:20 Menemenspor

TFF 1'inci Lig'de güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen ve İsviçre'nin St. Gallen takımından 21 yaşındaki golcü Bakayoko'yu listesine alan Menemenspor'un Famoussa Kone'ye de ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Adanaspor'da forma giyen Malili oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. İyi bir forvet takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerin Bakayoka ya da Kone'den birini kadrosuna dahil edebileceği bildirildi. Fransa'nın Bastia takımında görev aldıktan sonra 2015-2016'da Samsunspor'a transfer olan 25 yaşındaki golcü Türkiye'de Göztepe ve Adanaspor formalarını terletti.


- İzmir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, İsviçre, Spor

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