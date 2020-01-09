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Menemenspor'un gözü Milinkovic'te

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Marko Milinkovic'e teklif götürdü.

09.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:47Menemenspor'un gözü Milinkovic'te

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını kampında sürdüren Ekol Göz Menemenspor, 'la yollarını ayıran Marko Milinkovic'e teklif götürdü. Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan İzmir ekibi cevap beklerken, Sırp futbolcuyla 1. Lig'den birçok takımın ilgilendiği ifade edildi.

Türkiye'de Gençlerbirliği'nde de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig'de 26 maça çıktı. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'a imza atan Milinkovic 1.5 yılda 27 müsabaka oynayıp 5 kez fileleri sarstı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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