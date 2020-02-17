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Menemenspor'un gözü Play-Off'ta

TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazanan Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off'a çevirdi.

17.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:09Menemenspor'un gözü Play-Off'ta

TFF 1'inci Lig'de 'u evinde 3-1 yenerek 5 maç sonra kazanan Ekol Göz Menemenspor gözünü Play-Off'a çevirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, bu hafta Osmanlıspor deplasmanında kazanıp yeniden ilk 6'nın içine gireceklerine inandığını söyledi. Eskişehir galibiyetiyle karabulutları dağıttıklarını ifade eden genç teknik adam, "Ligde çok çetin bir yarış var. Özellikle ilk 6 sırayı hedefleyen birçok rakibimiz var. Biz sadece kendi işimize odaklanacağız. Hafta sonunda Ankara'dan galip dönüp hak ettiğimiz yer olan Play-Off barajına gireceğiz" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: DHA

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