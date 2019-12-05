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Menemenspor'un gözü yine Play-Off'ta

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça taşımasına rağmen Play-Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, en önemli rakiplerinden Keçiörengücü'nü gözüne kestirdi.

05.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:13Menemenspor'un gözü yine Play-Off'ta

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta 'la 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça taşımasına rağmen Play-Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, en önemli rakiplerinden Keçiörengücü'nü gözüne kestirdi.

Teknik direktör Cenk Laleci, camiada beklentilerin yükseldiğini belirterek, "Takım olarak hepimiz bizlere güvenenleri mahcup etmemek adına mücadele veriyoruz. Keçiörengücü en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maçı kazandık. Taraftarımızın desteği ile yine 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp yeniden Play-Off hattına yerleşmek" dedi. Menemenspor-Keçiörengücü müsabakası pazartesi günü İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

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