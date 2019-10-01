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Menemenspor'un izmir kâbusu

TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda 6 haftada 4 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Ekol Göz Menemenspor'a iç saha maçları kabus oldu.

01.10.2019 15:10Menemenspor'un izmir kâbusu
TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda 6 haftada 4 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde yer alan Ekol Göz Menemenspor'a iç saha maçları kabus oldu.
Sezonun ilk 2 iç saha maçını İlçe Stadı'ndaki elektronik bilet gişesi işlemleri ve tadilat nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan, Osmanlıspor'la yapılan son karşılaşmada evine dönen Menemen, 3'te 0 yaptı. Ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerinden puan dahi alamayan sarı-lacivertli ekip 3 iç saha sınavında kalesinde 7 gol görürken rakip ağları yalnız 1 kez sarsabildi. Sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan, geçen hafta takımı sportif direktörlükten teknik patronluğa geçen Cenk Laleci'ye emanet eden Menemen, kötü gidişe çare arıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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