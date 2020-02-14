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Menemenspor'un konuğu Eskişehirspor

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Akhisarspor deplasmanından 1 puanla dönen Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde, kümede kalma savaşı veren Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.

14.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:44Menemenspor'un konuğu Eskişehirspor

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Akhisarspor deplasmanından 1 puanla dönen Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde, kümede kalma savaşı veren 'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Burak Şeker yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP 30, batı tribünü 15, maraton 5, misafir tribünü ise 6.5 TL'den satışa çıktı.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı kanat oyuncusu Mehmet Boztepe dışında eksik bulunmuyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Akhisar deplasmanında 2-0 geriden gelip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmak bize moral verdi. Bu hafta galibiyet özlemini dindireceğiz. Eskişehirspor son haftalarda çıkışa geçti, bunu sürdürmek isteyecekler. Ancak biz de kazanmak için oynayacağız" dedi.Menemenspor'un muhtemel 11'i şöyle:  Selmani - Domgjonas, Ercan, Trtovac, Rıdvan, Murat, Özkan, Taşkın, Mustafa, Samed Ali, Ali Özgün



Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Menemen, Spor

Kaynak: DHA

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