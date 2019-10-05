Haberler » Spor » Haber

Menemenspor'un rakibi adana demirspor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor yarın, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olacak.

05.10.2019 11:26Menemenspor'un rakibi adana demirspor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a 2-1 yenilerek bir türlü çıkışa geçemeyen Ekol Göz Menemenspor yarın, zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Muhammed ve sakatlığı süren sağ bek Semih forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak oyuncularına güvendiğini söyledi. Laleci, "Adana'da en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz. Şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle:
Selmani - Canberk, Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın, Galip, Murat Elkatmış, Mustafa, Sangare, Ali Özgün



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:46 "Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz"
13:46 Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek! Kayode dönüyor...
13:40 Eskrimciler Kocaeli'de buluştu
13:33 Mecnun otyakmaz: taraftar desteği ile kazanacağız
13:33 Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik mesajı
13:32 Fenerbahçe'de oyuncular, antalyaspor maçı sonrası özel toplantı yaptı
13:26 Denizlispor'da farklı yenilginin üzüntüsü yaşanıyor